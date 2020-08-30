Ищенко объяснил, почему Россия вкладывала большие деньги в Украину

Россия вкладывала огромные деньги в Украину и другие постсоветские государства, рассчитывая, что эти республики не разорвут с ней экономические связи. Об этом рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.

Москва допускает серьезные ошибки в своей политике на постсоветском пространстве, плохо взаимодействует с населением этих стран и не создает пророссийские силы, считает российское экспертное сообщество. По словам политолога, пример Киева 2013-2014 года показал, как легко можно разорвать связи. Хотя Украине был крайне невыгоден такой разрыв, отметил Ищенко.

«Для России это было не только не смертельно, но даже не особо больно. Хоть по отдельным позициям и было достаточно больновато. Но это 2014, а не 1994 год. В 1994 году это бы угробило половину российской экономики. И деньги вкладывались именно в то, чтобы эти республики не сделали в 1994 году то, что сделали в 2014. Россия вкладывалась в свое будущее», — сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру"

Сейчас Москва проводит в отношении Киева совершенно иную экономическую политику, поскольку ситуация поменялась. То же самое происходит в отношении Белоруссии, потому что РФ снизила зависимость от Минска.

Ранее Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik заявил, что украинские силовики размещают технику в жилых районах городов Донбасса, игнорируя все перемирия на протяжении шести лет.