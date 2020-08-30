Рожин: всплывшие подробности биографии главы ССО ударят по Зеленскому

Информация о планах нового главы украинских Сил специальных операций (ССО) Григория Галагана перейти на сторону ополченцев в 2014 году может ударить по репутации президента Украины Владимира Зеленского, считает военный эксперт Борис Рожин.

Григорий Галаган в 2014 году вел переговоры с руководством Донецкой Народной Республики, пытавшись влиться в ряды ополчения, сообщил Telegram-канал WarGonzo. По предоставленной информации, новый командующий ССО запросил за свой переход слишком большую сумму, в результате чего получил отказ.

Подобные случаи не являются редкостью среди украинских силовиков, отметил в беседе с ФАН главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин. По его словам, многие видные деятели силовых структур Украины пытались интегрироваться в ополчение или даже в МВД России. Он добавил, что в основном это было обусловлено поиском более выгодных условий, однако были и те, кто руководствовался идеологическими мотивами.