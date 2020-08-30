Онколог дал простой совет по борьбе с раком

Ранняя диагностика поможет предотвратить развитие злокачественных новообразований. Об этом рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн 30 августа.

Пандемия коронавируса стала причиной проблем с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями. Специалист сообщил, что после массовой вакцинации ситуация значительно улучшится и здравоохранение заработает в штатном режиме. Россиянам рекомендуется следить за собой и при малейших признаках заболеваний обращаться к онкологам.

Раннее выявление опухоли позволяет излечить болезнь в 97% случаев, напомнил Каприн. Тошнота, рвота, запоры, вздутие живота и диарея могут свидетельствовать о раке тонкой кишки. В группе риске находятся пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и генетической предрасположенностью.