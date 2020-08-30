Булаев рассказал о выборе систем голосования в ЦИК

Итоги единого дня голосования в сентябре этого года определят выбор ЦИК между системой дистанционного электронного голосования и цифровыми избирательными участками, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Технология дистанционного электронного голосования в настоящий момент выглядит совершеннее и прогрессивнее цифровых избирательных участков, приводит "Российская газета" слова зампредседателя ЦИК. Тем не менее Центризбирком определится с выбором между этими системами после сентябрьских выборов, уточнил Булаев.

Система дистанционного электронного голосования является более удобной и для граждан, так как не требует личного присутствия и позволяет участвовать в плебисцитах даже при нахождении в другой стране, отметил заместитель председателя ЦИК.