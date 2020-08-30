Знаменитые российские врачи вступились за спасших Навального медиков

Либеральная общественность России обрушилась с критикой на медиков БСМП №1 в Омске, которые почти трое суток боролись за жизнь блогера Алексея Навального. В то же время многие знаменитые российские врачи вступились за омских коллег.

Навальный попал в омскую реанимацию 20 августа. Россиянин находился в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Два дня спустя немецкий самолет прилетел за российским блогером и транспортировал его в Германию. Некоторые жители РФ раскритиковали работу омских специалистов, однако профессор Леонид Рошаль, доктор и телеведущий Александр Мясников и многие другие специалисты положительно оценили действия коллег из Омска.

"Мы благодарны нашим коллегам за слова поддержки, за высокую оценку нашего труда", — сказал заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко.

Навальный в состоянии комы находится в немецкой клинике "Шарите". Власти Германии полностью покрывают расходы на лечение россиянина. Специалисты выдвигали разные версии случившегося в блогером, однако точная причина его недуга все еще неизвестна. По словам лечащих Навального врачей, его жизнь сейчас в безопасности, передает телеканал "360".