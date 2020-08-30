Летчик Толбоев объяснил, как маневр Су-27 мог повлиять на американский В-52

Действия российских Су-27 при перехвате бомбардировщика ВВС США В-52H над Черным морем не угрожали жизни американского пилота, считает заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев. По его словам, командование ВВС США преувеличивает эффект от маневра наших истребителей

Ранее Командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке после инцидента, произошедшего накануне, заявило, что два российских истребителя Су-27 действовали «небезопасно и непрофессионально» при перехвате американского бомбардировщика В-52Н над Черным морем. По словам Пентагона, действия российских пилотов «вызвали турбулентность» для американского B-52.

Позже в сеть попало видео, на котором российские истребители летят сбоку от B-52. В какой-то момент пилот одного из Су-27 «махнул» крылом американским военным, продемонстрировав боекомплект. После этого он пролетел над бомбардировщиком и скрылся из вида. Затем над B-52 пролетел второй российский истребитель. Когда произошел инцидент, не уточняется.

Генерал-майор Магомед Толбоев в беседе с «Экономикой сегодня» пояснил, что наши пилоты действовали в рамках международного протокола, но могли совершить маневр в ответ на дерзкое в движение бомбардировщика В-52Н.

«Абсолютно каждое движение и особенности поведения пилотов на высоте прописаны в международных протоколах – добавить или выдумать больше нечего. Однако я не исключаю ситуаций, когда иностранные пилоты вынуждают российских летчиков совершать различные, но всегда безопасные и четко просчитанные маневры. Американцы часто допускают неподобающие выпады. Мы иногда позволяем себе ответить на такое наглое поведение», - прокомментировал Толбоев.

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России отмечали, что воздушная цель, приближавшаяся к госгранице, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами. Экипажи Су-27 приблизились на безопасное расстояние к объекту и идентифицировали его как американский В-52Н.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы допущено не было, а весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами.

«Даже если один из российских летчиков включил форсаж, то это не так страшно, как описывают американцы. Турбулентность их якобы пострадавшему бомбардировщику не страшна. Самолет В-52Н большой и тяжелый – его вес составляет более двухсот тонн без оружия. Поэтому никакой форсаж на него не влияет», - подчеркнул эксперт.

По словам Толбоева, российский Су-27 — высокоманевренный истребитель с большим радиусом действия , который предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Однако вес машины не превышает тридцати тонн, что в разы меньше веса стратегического бомбардировщика США. Таким образом, сила воздушной волны, которая могла образоваться в ходе пересечения российскими истребителями траектории полета американского B-52Н на одной с ним высоте и при использовании форсажа была ничтожно мала. Пилот бомбардировщика не должен был почувствовать турбулентность, уверен военный летчик.

«Американский летчик в ответ на какую-то свою дерзкую выходку или движение получил соответствующую и справедливую реакцию российских пилотов. Поэтому пусть военные ВВС США не плачут, как маленькие дети. Либо бомбардировщиком В-52Н управляли трусы, либо они настолько испугались, что преувеличили эффект от маневра Су-27. Боевые летчики так себя не ведут – они достойно, молча оценивают возможности и работу других», — констатитуровал собеседник издания.

Ранее три истребителя МиГ-31 поднялись в воздух для перехвата американского беспилотника Global Hawk. Военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что США хотели использовать беспилотник-разведчик в качестве наживки, чтобы российская сторона засветила свои огневые точки.