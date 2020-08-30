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20:16   30 Августа 2020
Экономика

Отделы соцзащиты просят пенсионеров лично подойти до 20 сентября

Отделы соцзащиты просят пенсионеров лично подойти до 20 сентября

Пожилым россиянам лучше посетить отделы социальной защиты населения до 20 сентября, так как примерно к этой дате эксперты прогнозируют начало новой волны коронавирусной инфекции и введение повторных ограничений.

Сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева в своем блоге назвала две причины для того, чтобы пенсионеры успели нанести личный визит. Во-первых, им нужно дать согласие на получение средств, потому что отсутствие данного документа в период пандемии часто препятствовало начислению дополнительных выплат от государства.

Во-вторых, сотрудники соцзащиты рекомендуют составить ходатайство на уведомления о мерах поддержки, позволяющие своевременно узнавать о малоизвестных пособиях и новых антикризисных мерах. Этот документ останется в силе даже после снятия возможных ограничений, пояснила Киреева.

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Автор: Юлия Яковлева
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