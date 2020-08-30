Отделы соцзащиты просят пенсионеров лично подойти до 20 сентября

Пожилым россиянам лучше посетить отделы социальной защиты населения до 20 сентября, так как примерно к этой дате эксперты прогнозируют начало новой волны коронавирусной инфекции и введение повторных ограничений.

Сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева в своем блоге назвала две причины для того, чтобы пенсионеры успели нанести личный визит. Во-первых, им нужно дать согласие на получение средств, потому что отсутствие данного документа в период пандемии часто препятствовало начислению дополнительных выплат от государства.

Во-вторых, сотрудники соцзащиты рекомендуют составить ходатайство на уведомления о мерах поддержки, позволяющие своевременно узнавать о малоизвестных пособиях и новых антикризисных мерах. Этот документ останется в силе даже после снятия возможных ограничений, пояснила Киреева.