Morning Consult сообщает о росте популярности Трампа перед выборами

Проведение общенационального съезда Республиканской партии положительно отразилось на популярности действующего президента США Дональда Трампа. На это указывают результаты исследования компании Morning Consult.

Опрос провели на следующий день после встречи республиканцев. Американцев спрашивали, за кого бы они сейчас проголосовали на президентских выборах. Трампа поддержали 44% респондентов, за представителя Демократической партии Джо Байдена свои голоса отдали бы 50% опрошенных. Об этом в материале ТАСС. Перед съездом у действующего главы Белого дома было 42% голосов.

"Это изменение контрастирует с реакцией избирателей на съезд демократов, который состоялся на прошлой неделе, тогда преимущество Байдена, согласно статистическим данным, осталось неизменным", — пишет Morning Consult.

В опросе приняли участие 4035 человек, статистическая погрешность не должна превышать 2%.