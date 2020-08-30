Нацразведка США: Конгресс занимается раздуванием "российской угрозы"

Некоторые члены Конгресса Соединенных Штатов умышленно пытаются создать у американской общественности ложное мнение о том, что Россия якобы представляет большую угрозу национальной безопасности страны, нежели Китай.

В эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил, что угрозы со стороны КНР сейчас являются куда более серьезными. По его словам, те, кто утверждает иначе, попросту политизируют разведку в своих собственных интересах.

Ранее члены партии демократов решили воспользоваться отменой брифингов, чтобы обвинить президента США Дональда Трампа в попытках ограничить предоставление секретной информации Конгрессу. Глава Белого дома, как утверждали его оппоненты, якобы надеялся на поддержку Москвы накануне выборов.