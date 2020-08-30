Сторонники Навального могут продвигать на Западе идею "злой России"

Покровители российской "оппозиции" могут использовать ситуацию с блогером Алексеем Навальным и фонд "Кино за мир" для продвижения идеи о "злой России" на Западе. Так считает германский политолог Александр Сосновский.

Транспортировку находящегося в медикаментозной коме Навального из России в Германию оплатила организация Cinema for Peace. Однако это противоречит немецкому законодательству. Вероятно, главе признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" присвоили особый государственный статус, рассказал политолог.

"За него платит немецкий налогоплательщик", — отметил Сосновский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Участие в перевозке скандального блогера принимали такие личности, как бизнесмен Борис Зимин, Михаил Горбачев, Гарри Каспаров и братья Кличко. Они пожертвовали средства на транспортировку Навального в Германию, которые, скорее всего, пошли в фонд "Кино за мир". Из этого можно сделать вывод, что "либералы" организовали "отравление" главы ФБК для дискредитации действующей власти РФ на Западе и продвижения идеи о "злой России".