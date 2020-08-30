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19:56   30 Августа 2020
Общество

Минские силовики сообщили о стабилизации обстановки в столице Белоруссии

Минские силовики сообщили о стабилизации обстановки в столице Белоруссии

Правительство Белоруссии полностью контролирует обстановку в Минске, сообщили в министерстве внутренних дел государства.

Ситуация в белорусской столице стабилизировалась и стала более спокойной, заявили в МВД Республики Беларусь. В ведомстве отметили, что власти держат под полным контролем обстановку в городе.

Большое количество сотрудников ОМОН ранее было стянуто к центру Минска из района Уручье. Известно, что также к площади Независимости и Дому правительства Белоруссии, где планировалось проведение протестной акции членами белорусской оппозиции, выдвинулись автозаки и крытые военные грузовики.

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Автор: Яна Либерман
#минск #белоруссия #республика беларусь

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