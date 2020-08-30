Гаспарян рассказал, как спецслужбы РФ должны ответить на провокации СБУ

Спецслужбы РФ в ответ на провокации со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) должны нанести Киеву болезненный, но незаметный удар. Ответить Украине нужно так чтобы, она не смела проводить подрывную деятельность на территории России. Такое заявление сделал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Ранее представители СБУ пытались похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, а также устроили провокацию с бойцами ЧВК в Белоруссии накануне президентских выборов.

«На это надо ответить. Необязательно бить в рожу бейсбольной битой. Иногда можно незаметно ударить по почкам. Это гораздо болезненнее. Надо просто ответить так, чтобы в руководстве СБУ даже мысли не возникало по поводу того, что давайте попробуем на территории России», — категоричен политолог

В интервью изданию Украина.ру Гаспарян также рассказал, что во время общения с «серьезными людьми», ему сказали, что эпизод с попыткой похищения стал последней каплей. По его словам, жесткий ответ обязательно последует.

Украина постепенно превращается в Сомали в центре Европы, продолжил Гаспарян, а ее руководство не задумывается о последствиях собственных действий.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Ранее Армен Гаспарян иронично заметил, что заявления экс-секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о «штурме Крыма» никого не удивляют и являются обычным сотрясанием воздуха.