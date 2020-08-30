Петербургский фестиваль цветов в этом году посвятили врачам

Парад "Фестиваля цветов" проходит в Санкт-Петербурге с 28 по 30 августа. Последний день мероприятия отмечают в Петропавловской крепости Северной столицы.

Выставка цветочных арт-объектов будет работать в рамках фестиваля все воскресенье. Организаторы мероприятия разработали специальное мобильное приложение, которое позволит "оживить" цветочные объекты с помощью технологии дополненной реальности.

Гала-концерт "Бал цветов" прошел в рамках фестиваля 28 августа. Мероприятие посвятили медикам, которые работают в больницах для лечения коронавируса. Красочный парад цветов прошел 29 августа по главному проспекту Северной столицы.