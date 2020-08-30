Взрыв в Бейруте угрожает жителям Ливана распространением голода

Гуманитарная ситуация в Ливане существенно ухудшилась после взрыва в порту Бейрута. Страна находится на пороге голода, заявили эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.

Ситуация в Ливане существенно ухудшилась во время пандемии коронавируса, когда многие люди потеряли работу из-за карантина. После взрыва в Бейруте возникла проблема голода на территории страны. Уничтоженный в результате инцидента порт являлся главным логистическим центром государства, через который проходило большинство судов с продовольствием. В ООН опасаются, что к концу года голод будет угрожать половине населения Ливана, передает РБК.

Комиссия ООН разработала список реформ, которые призваны помочь избежать гуманитарной катастрофы. В том числе, предлагается вложить дополнительная средства в развитие сельского хозяйства.