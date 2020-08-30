Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:54   30 Августа 2020
Экономика

Взрыв в Бейруте угрожает жителям Ливана распространением голода

Взрыв в Бейруте угрожает жителям Ливана распространением голода

Гуманитарная ситуация в Ливане существенно ухудшилась после взрыва в порту Бейрута. Страна находится на пороге голода, заявили эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.

Ситуация в Ливане существенно ухудшилась во время пандемии коронавируса, когда многие люди потеряли работу из-за карантина. После взрыва в Бейруте возникла проблема голода на территории страны. Уничтоженный в результате инцидента порт являлся главным логистическим центром государства, через который проходило большинство судов с продовольствием. В ООН опасаются, что к концу года голод будет угрожать половине населения Ливана, передает РБК.

Комиссия ООН разработала список реформ, которые призваны помочь избежать гуманитарной катастрофы. В том числе, предлагается вложить дополнительная средства в развитие сельского хозяйства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#оон #ливан #голод #продовольствие #взрыв в бейруте

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...