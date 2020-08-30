Координатор штабов Навального отказался расследовать инцидент с блогером

Блогер Алексей Навальный мог быть госпитализирован с "отравлением" не только в результате деятельности западных спецслужб, но и с подачи ближнего окружения. Сторонник блогера Леонид Волков попадает под подозрение после неоднозначного интервью ВВС.

В разговоре с журналистами издания Волков продвигал тезисы, которые не соответствуют позиции сторонников либеральных взглядов и сотрудников признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией".

Во-первых, Волков отказался предпринимать какие-либо действия по организации митингов в поддержку Навального. По его словам, люди должны самостоятельно реагировать на справедливость. Это идет вразрез политики ФБК.

Во-вторых, сторонник Навального не стал продвигать идею об инициации расследования по факту случившегося, что было бы логично с его стороны.

В-третьих, отвечая на вопрос о реализации проекта "Умное голосование", Волков заявил, что готов самостоятельно курировать его деятельность. Присутствие Навального не требуется для его реализации.

Позиция Волкова наталкивает на мысль, что приближенному к Навальному человеку было выгодно устранение блогера с политической арены, пишет "ПолитЭксперт".