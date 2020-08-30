Банки России готовятся к «обходному маневру» в случае отключения от SWIFT

Кредитные организации в РФ смогут найти обходной маневр для сокращения потерь от запрета США на расчеты в долларах. Об это рассказал эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев.

Для российских банков нарастает угроза оказаться полностью отрезанными от возможности проводить расчеты в долларах США, считают аналитики Fitch Solutions. Они исключают, что Конгресс вновь попробует инициировать отключение крупнейших банков РФ от мировой долларовой системы. От решения американских властей могут пострадать Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ.

Центробанк и Минфин способны задействовать новую систему валютных операций для стабилизации ситуации на фоне возможных активных действий Вашингтона, пишет ФБА «Экономика сегодня». Эксперты не исключают и продолжение «золотой» стратегии.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев напомнил, что все разговоры о возможности расчетов в золоте еще пару лет назад казались архаизмом, но времена изменились:

«Противниками золота сегодня становятся лишь те, кто поддерживает использование различных цифровых валют и виртуальных активов. Но сейчас мы наблюдаем неустойчивость мировой экономики, негативное влияние распространения коронавируса все мировое производство, — сказал эксперт.

По его словам, американская валюта теряет позиции на фоне тяжелых последствий пандемии для экономики США. К тому же доллару «в спину дышит» китайский юань, который динамично выходит из кризисного положения.

Все эти факторы заставляют экспертное сообщество допускать вероятность вынужденного реформирования международной валютной системы, в которой обязательно должен быть какой-то золотой компонент», — отметил экономист.

Сложившаяся кризисная ситуация может стать причиной появления нового золотого стандарта, не исключил Беляев. При возникновении трудностей банки хотят опираться на реальный актив, а золото лучше всего справляется с этой ролью.

«Золото имеет пять качеств: рентабельность, сохранность, делимость, портабельность, пополняемость, что очень важно для расчетов. Это как раз то, что набирает силу в настоящее время. И финансовые организации получают возможность возвращения к золотому стандарту в какой-то форме, — рассказал Беляев.

Он напомнил, что последний десяток лет многие страны, в том числе Россия и Китай, наращивали золотой компонент. Даже те страны Европе, которые хранили эти активы за рубежом, их вернули в собственные хранилища, говорит эксперт.

Беляев считает, что полноценный переход на расчеты в золоте —маловероятный сценарий для российского сектора. Инструмент, который сможет базироваться именно на золоте, способен появиться после мировой валютной реформы. Такие предположения актуализируются на фоне угроз от США, которые собираются отключить российские банки от международной межбанковской системы SWIFT, а также запретить расчеты в долларах.

«Однако банковская система России способна достаточно легко обойти подобные запреты - все кредитно-финансовые организации связаны между собой системой корреспондентских счетов. <....> Когда мы видим, как проходят внутренние расчеты в рамках ЕАЭС или международные расчеты с Китаем, становится понятно, что Россия медленно шла в направлении совершения сделок в альтернативных доллару США валютах», —резюмировал эксперт.

Ранее Михаил Беляев рассказал, что механизм автосписания денег по запросу компаний даст новый импульс развития российской банковской системе, но и несет определенные риски. Об этом рассказал эксперт РИСИ.