Чистая прибыль "РусГидро" выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО выросла на 59,4% в первом полугодии 2020-го, следует из отчета компании.

За шесть месяцев прибыль компании составила 46,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 33,33%, до 67,7 млрд рублей. Выручка компании за указанный период увеличилась на 193,9 млрд рублей. Размер государственных субсидий составил 24,2 млрд рублей. Операционные траты компании увеличились всего на 1,4%, до 164,6 млрд рублей.

Капзатраты "РусГидро" за период январь-июнь сократились на 31%. Сумма средств на счету составила 59,8 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ". В состав компании входят 60 российских гидроэлектростанций, а также тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке. Установленная мощность электростанций составляет 40 ГВт.