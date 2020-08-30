СМИ Германии узнали о запросе России по блогеру Навальному

Министерство юстиции Германии подтвердило получение от Генпрокуратуры РФ запроса по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на представителя ведомства.

Российская Генеральная прокуратура ранее сообщала о соответствующем запросе Берлину. Речь идет о передаче результатов анализов и данных текущей диагностики блогера. Если данный запрос российской стороны в ФРГ удовлетворят, ответственной за процедуру станет Генеральная прокуратура Берлина.

В настоящее время Навальный находится в клинике "Шарите" в Берлине, куда был доставлен 22 августа из России после того, как впал в кому.