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18:33   30 Августа 2020
Экономика

Банк России назвал незаконной комиссию за перевод потребительского займа

Банк России назвал незаконной комиссию за перевод потребительского займа

Взимание комиссии за перечисление займа на счет клиента нарушает права потребителей, говорится в письме, подписанном первым зампредом Центробанка РФ Сергеем Швецовым.

Микрофинансовые организации, ломбарды и другие участники финрынка, выступающие в роли кредиторов, не должны брать вознаграждение за исполнение обязанностей, возложенных нормативными правовыми актами РФ. Также это касается оказания услуг исключительно в собственных интересах, без создания отдельного имущественного блага для заемщика.

Перевод займа нельзя рассматривать в качестве отдельной услуги, так как это необходимое, сопутствующее условие для заключения договора. Данная услуга не отделена от услуги предоставления займа и не может быть платной, пояснили в ЦБ.

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Автор: Юлия Яковлева
#комиссия #банк россии #займы #центробанк рф #потребительские займы

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