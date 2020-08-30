Банк России назвал незаконной комиссию за перевод потребительского займа

Взимание комиссии за перечисление займа на счет клиента нарушает права потребителей, говорится в письме, подписанном первым зампредом Центробанка РФ Сергеем Швецовым.

Микрофинансовые организации, ломбарды и другие участники финрынка, выступающие в роли кредиторов, не должны брать вознаграждение за исполнение обязанностей, возложенных нормативными правовыми актами РФ. Также это касается оказания услуг исключительно в собственных интересах, без создания отдельного имущественного блага для заемщика.

Перевод займа нельзя рассматривать в качестве отдельной услуги, так как это необходимое, сопутствующее условие для заключения договора. Данная услуга не отделена от услуги предоставления займа и не может быть платной, пояснили в ЦБ.