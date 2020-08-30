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18:20   30 Августа 2020
Политика

Помощник Лукашенко встретился с участниками акции в Минске

Помощник Лукашенко встретился с участниками акции в Минске

Участники митинга в Минске пообщаются с помощником президента Белоруссии. Сейчас акция проходит в районе резиденции главы государства.

Известно, что к вечеру возле Дворца независимости количество протестующих уменьшилось.

Очередная несанкционированная акция в белорусской столице стартовала в воскресенье в 14:00. По данным местного МВД, было задержано 125 нарушителей порядка. Официальных данных по количеству участников акции пока нет.

Акции протеста в разных городах Белоруссии стартовали 9 августа после выборов президента страны. В результате голосования победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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Автор: Ирина Большунова
#минск #белоруссия #протесты

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