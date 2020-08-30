Коронавирус вызвал повышенный спрос на товары для удаленной работы

Россияне стали активнее покупать товары, которые могут пригодиться во время удаленной работы. Влияние пандемии коронавируса на торговлю оценили аналитики платформы онлайн-ритейла Wildberries.

Пандемия коронавируса привела к возникновению тренда на удаленную работу. Многие предприниматели приняли решение перевести сотрудников именно на такой режим. Многие граждане продолжают работать дома даже после снятия ряда ограничений. Для повышения своей эффективности они готовы приобрести оргтехнику и канцтовары.

Потребители стали чаще покупать компьютерную технику и офисные стулья, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Wildberries. На 30% возрос интерес россиян к печатной технике — принтерам, сканерам и копировальным машинам. Многие также покупают источники бесперебойного питания и усилители Wi-Fi-сигнала.