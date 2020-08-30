Соколов объяснил, почему Асад назначил Арнуса премьером Сирии

Новый премьер-министр Сирии Хусейн Арнус был назначен на эту должность главой государства Башаром Асадом ввиду его впечатляющих результатов в процессе нормализации жизни в стране, считает эксперт по геополитике Константин Соколов.

Сирийский лидер подписал указ, утвердивший новый состав правительства государства. Премьер-министром САР был назначен Хусейн Арнус, занимавший должность исполняющего обязанности главы правительства с 11 июня. Ранее он возглавлял различные ведомства Сирии, показав впечатляющие результаты своей работы.

Успехи Арнуса являются причиной того, что выбор Асада пал именно на него, заявил в разговоре с ФАН эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов. По его словам, в настоящий момент САР активно переходит к мирной жизни, ввиду чего решение главы государства не случайно, а направлено на дальнейшую нормализацию жизни в Сирии.