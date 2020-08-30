Опрос показал отношение японцев к кандидатам на пост премьера страны

Опрос показал, что бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу считают самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра страны. Данные проведенного исследования опубликованы японским агентством Kyodo.

Исиба получил 34% голосов опрошенных. Второе место занимает генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга с результатом 14%. Отмечается, что практически половина из опрошенных японцев поддерживают правящую сейчас Либерально-демократическую партию.

Отставку Синдзо Абэ поддержали 58% опрошенных, а еще 25% считают, что ему следовало уйти с поста еще раньше. Только 12% участников опроса выразили ему доверие, отметив, что Абэ следовало продолжить работу.

Премьер-министр Японии ушел в отставку 28 августа, сославшись на состояние здоровья. Он сообщил, что не будет назначать временно исполняющего обязанности премьера.