Высший совет племен Ливии призвал ПНС обеспечить гражданам безопасность

Митингующие против Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи получили поддержку Высшего совета племен и представителей городов западного региона, пишут СМИ.

Ливийцы, недовольные низким уровнем жизни в государстве, процветающей коррупцией и наплывом иностранных наемников, не прекращают массовые митинги против режима Файеза Сарраджа, в частности, в Триполи. Представители племен западной части государства выразили согласие с протестующими, отметив необходимость безопасности и защиты населения, передает ФАН.

Применение силы против участников демонстраций, отстаивающих свои законные права, было осуждено советом племен. Члены совета также заявили, что не приемлют вмешательство извне путем оказания давления при помощи угроз. Также представители племен потребовали отпустить всех, кто был задержан во время митингов.