Спрос на речные круизы значительно вырос среди россиян

Путешествия по рекам России стали популярнее на фоне кризиса. Круизные компании отмечают положительную динамику и надеются на дальнейшее развитие тренда.

По предварительным итогам продаж, в июле и августе каюты в речных лайнерах были заполнены на 100%. Прирост продаж в августе составил 30%, отметил директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

На положительную динамику спроса повлияли закрытые границы. Сегмент круизов по рекам развивается за счет улучшения качества обслуживания. Эксперты также отмечают доступность предложения на фоне снижения среднего чека, передают "Известия".

Для полноценного развития рынка нужно решить несколько проблем. Первая из них — инфраструктурные ограничения. Отмечается, что некоторые регионы недополучают туристов из-за отсутствия портов и причалов.