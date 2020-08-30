Аналитик Зельцер определил пределы снижения курса рубля осенью

Стабилизация мирового энергетического рынка не оказала существенного влияния на позиции рубля, однако осенью ситуация может измениться. О перспективах укрепления российской валюты рассказал аналитик Михаил Зельцер.

Мировая финансовая система начинает восстанавливаться после обвала первых месяцев пандемии коронавирусной инфекции. К докризисному уровню вернулась стоимость акций, потребители стали активнее закупать нефть. При этом на рубль продолжает влиять геополитическая неопределенность, сообщил "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

Несмотря на сложившуюся тенденцию, скачок иностранных валют останется кратковременным явлением. Фундаментальная основа российской экономики достаточно устойчива и сможет обеспечить дальнейшее восстановление курса доллара на позиции 72,5 рублей.