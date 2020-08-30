Сирийцы из провинции Эль-Кунейтра получили 2,5 тонны продуктов от России
Жители населенного пункта Ходжира получили продуктовые наборы, раздачей которых занимались сотрудники военной полиции РФ и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщает спецкор РИА ФАН.
Сотрудники ЦПВС и военные Российской Федерации раздали в общей сложности 2,5 тонны продуктов. 400 наборов включали в себя рис, чай, сгущенное молоко, чай, муку, пишет Федеральное агентство новостей. Акция прошла 30 августа в рамках поддержки населения в районах, которые больше всего пострадали от рук террористических банд.
Местные жители выразили свою благодарность россиянам за оказанную поддержку. Также населенный пункт посетил представитель партии Баас, который отметил поддержку со стороны России.
"Россия поддерживает Сирию и ее жителей с 2015 года. Мы очень ценим эту поддержку и безгранично благодарны вам!" — отметил он.