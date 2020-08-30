Сирийцы из провинции Эль-Кунейтра получили 2,5 тонны продуктов от России

Жители населенного пункта Ходжира получили продуктовые наборы, раздачей которых занимались сотрудники военной полиции РФ и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщает спецкор РИА ФАН.

Сотрудники ЦПВС и военные Российской Федерации раздали в общей сложности 2,5 тонны продуктов. 400 наборов включали в себя рис, чай, сгущенное молоко, чай, муку, пишет Федеральное агентство новостей. Акция прошла 30 августа в рамках поддержки населения в районах, которые больше всего пострадали от рук террористических банд.

Местные жители выразили свою благодарность россиянам за оказанную поддержку. Также населенный пункт посетил представитель партии Баас, который отметил поддержку со стороны России.