Доллару предсказали падение до конца года

Осенью не стоит ожидать дальнейшего ослабления рубля. Однако курсы доллара и евро могут пережить резкие колебания к концу 2020 года, сообщил экономист Никита Масленников.

Повышение стоимости евро во многом зависит от геополитических факторов. Например, от внутриполитических факторов в Белоруссии и реакции на это Европейского союза. Цена на евро стабилизируется вскоре после "переваривания новостей" валютными рынками, отметил эксперт.

До конца года доллар может вернуться в валютный коридор от 70 до 75 рублей, а евро — в предел 86-89 рублей до конца года, передает слова Масленникова URA.RU.

До конца 2020-го возможны резкие скачки курса валют, однако они будут локальными, отметил эксперт. Так, в связи с грядущими выборами в США возможно возобновление санкционной риторики.