Общественник о "Шугалее-2": в борьбе за освобождение все средства хороши

Выход второй части фильма о плененных в Ливии российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане не даст игнорировать тему незаконного удержания россиян, сообщила Мария Бутина.

В комментарии Nation News российская политическая активистка и публицист подчеркнула, что стратегия защиты исследователей выбрана абсолютно правильная. По мнению Бутиной, сложно сказать, что станет последней каплей, которая поможет спасти исследователей из плена.

"Я с нетерпением жду премьеры фильма в сентябре", - добавила активистка.

По мнению Бутиной, в борьбе за освобождение россиян хороши все средства.

Накануне в Республике Коми состоялся предпремьерный показ второй части фильма "Шугалей", которая рассказывает о судьбе российских ученых, незаконно удерживающихся в Ливии. Общероссийская премьера картины состоится 6 сентября на телеканале НТВ.