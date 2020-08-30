Молодежь Сирта хочет видеть Сейфа Каддафи во главе Ливии

Кандидатура Сейфа аль-Ислама Каддафи на пост главы Ливии получила поддержку Ассоциации молодежи Сирта, пишут СМИ.

Члены Ассоциации молодежи Сирта выступили в поддержку движения "Рашахнак" ("Мы выбираем тебя"), которое желает передать полномочия главы Ливии сыну покойного лидера государства Муаммара Каддафи Сейфу аль-Исламу Каддафи, передает ФАН. Представители племен Сирта составили заявление, в котором указали, что страна в настоящий момент переживает большие трудности, связанные с кризисом.

Жители Ливии, в частности в Триполи, организовали массовые митинги, которые не прекращаются до сих пор. Граждане выступают против Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, выказывая недовольство низким уровнем жизни, коррупцией и сирийскими наемниками. Члены движения "Рашахнак" также принимают участие в демонстрациях.