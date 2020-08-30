Huawei сообщил об увеличении прибыли почти на четверть в первом полугодии

Объем чистой прибыли компании Huawei за первые полгода 2020-го вырос на 23,5% в годовом исчислении, сообщило издание cnTechPost.

Финансовый отчет был представлен на межбанковском рынке Китая. Операционная прибыль компании составил 65,65 млрд долларов, или 450,7 млрд юаней, что на 13,67% выше показателя первого полугодия 2019 года.

Чистая прибыль компании составила 6,28 млрд долларов, или 43,1 млрд юаней, что на 23,49% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Большая часть выручки Huawei — 37,26 млрд долларов или 255,8 млрд юаней была принесена потребительским подразделением китайской компании.

Такой результат говорит о постепенном восстановлении Huawei от последствий пандемии COVID-19. В первом квартале 2020-го года чистая прибыль компании составила 1,94 млрд долларов, или 13,35 млрд юаней.