Кому ждать прибавку к пенсии в 2129 рублей с 1 сентября

Некоторые пенсионеры могут претендовать дополнительную выплату к пенсии в размере 2129 рублей. Как объяснила «Политике Сегодня» зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова, ее получат россияне, у которых пенсионные накопления составляют более 5% от суммы страховой пенсии по старости.

«Есть страховая пенсия, а есть накопительная. Накопительная распространяется на всех граждан России. Под эту категорию попадают мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966 г. р. В 2002-2004 году эти люди работали. Эти два года работодатель производил отчисления на накопительную часть пенсии», — объяснила Пискунова.

Согласно закону, все, кто имеют право на накопительную пенсию, могут получить ее единовременно при одном условии: если размер выплаты составит 5% и меньше. Если он больше, тогда вся накопленная сумма будет делиться на так называемый «период дожития», рассказала представитель СПР.

Под этим термином чиновники подразумевают предполагаемый интервал между выходом на пенсию и смертью. Сейчас, по мнению властей, он составляет 21 год и шесть месяцев. От этого показателя рассчитывается накопительная пенсия. Например, если пенсионер накопил 230 тысяч рублей, то он будет получать 891 рублей в месяц.

«У всех получается по-разному. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но в среднем это как раз две тысячи рублей», — рассказала Пискунова.

На выплату могут претендовать и пенсионеры рожденные после 1967 года, но только в случае, если работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию.

«Если до 2014 года они перечисляли взносы. С 2014 года накопительная части пенсии заморожена», — напомнила собеседник издания.

В Пенсионном фонде России сообщили, что индексированная единовременная выплата гражданам в дальнейшем будет увеличиваться. Размер надбавки будет рассчитываться индивидуально, с учетом региональной специфики и стажа работы гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что 1 сентября определенную категорию сельских пенсионеров ждет прибавка. Она составит 1421 рубль, что соразмерно 25% фиксированной части пенсии. Деньги будут переводится клиенту ПФР на банковскую карту. Некоторым россиянам потребуется ее обновить: с 1 октября ПФР начнет работать только с картами национальной платежной системы «Мир», которую можно заказать удаленно и получить с доставкой.