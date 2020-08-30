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16:34   30 Августа 2020
Общество

Ученые назвали неожиданное свойство отвара из крапивы

Ученые назвали неожиданное свойство отвара из крапивы

Отвар из обычной крапивы способен вывести из организма человека лишний сахар. Специалисты рекомендуют этот доступный напиток людям с сахарным диабетом.

Полезное действие в этом напитке оказывают вещества полифенолы, говорится в материале издания Express. Они способны не только поддерживать нормальный уровень сахара в организме человека с диабетом, но и бороться с ожирением, болезнями сердца и раком.

Специалист Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила о вреде популярного кофейного напитка раф в беседе с корреспондентом телеканала "360". По ее словам, этот напиток содержит очень много калорий.

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Автор: Борис Нестеров
#сахар #крапива #отвар

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