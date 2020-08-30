Ученые назвали неожиданное свойство отвара из крапивы

Отвар из обычной крапивы способен вывести из организма человека лишний сахар. Специалисты рекомендуют этот доступный напиток людям с сахарным диабетом.

Полезное действие в этом напитке оказывают вещества полифенолы, говорится в материале издания Express. Они способны не только поддерживать нормальный уровень сахара в организме человека с диабетом, но и бороться с ожирением, болезнями сердца и раком.

Специалист Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила о вреде популярного кофейного напитка раф в беседе с корреспондентом телеканала "360". По ее словам, этот напиток содержит очень много калорий.