ВС Белоруссии проводят учения по защите от вторжения с Запада

Войска Белоруссии отрабатывают уничтожение условного противника, вторгшегося с западного направления. Об этом сообщило белорусское министерство обороны.

Началась активная фаза учений на гродненском направлении. Руководство принял командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич. Известно, что в учениях участвуют танковые, механизированные, артиллерийские, инженерные и парашютно-десантные подразделения, а также расчеты комплексов БПЛА и РЭБ.

Первый день учений включал в себя противостояние диверсантам. На второй отрабатывается оборона на рубеже реки Неман. Согласно легенде, противник наступает к переправе, его должна остановить танковая рота.