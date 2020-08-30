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16:03   30 Августа 2020
Армия

ВС Белоруссии проводят учения по защите от вторжения с Запада

ВС Белоруссии проводят учения по защите от вторжения с Запада

Войска Белоруссии отрабатывают уничтожение условного противника, вторгшегося с западного направления. Об этом сообщило белорусское министерство обороны.

Началась активная фаза учений на гродненском направлении. Руководство принял командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич. Известно, что в учениях участвуют танковые, механизированные, артиллерийские, инженерные и парашютно-десантные подразделения, а также расчеты комплексов БПЛА и РЭБ.

Первый день учений включал в себя противостояние диверсантам. На второй отрабатывается оборона на рубеже реки Неман. Согласно легенде, противник наступает к переправе, его должна остановить танковая рота.

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Автор: Ирина Большунова
#учения #белоруссия #Гродненское направление

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