Знаменитые итальянские издания публикуют информацию о происходящем на территории России, не опираясь на политику Евросоюза. Журналисты Италии поддержали российских медиков в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Эксперты итальянского издания Il Giornale сообщили, что российские медики сделали все необходимое для спасения жизни Алексея Навального. Врачи провели качественное обследование, а также изучили более 50 анализов. Это не говоря про то, что самолет был посажен мгновенно и блогер сразу же был направлен в госпиталь. Журналисты подчеркивают, что все эти факты указывают на незаинтересованность российской стороны в "отравлении" Навального.

Профессор Игор Пеличчари в интервью другому итальянскому изданию Formiche рассказал, что российские медики не были готовы к приему блогера, однако качественно и профессионально справились со своими обязанностями.