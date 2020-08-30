Публицист Вассерман ждет выхода фильма "Шугалей-2" на ТВ-экраны

Фильмы, подобные боевику "Шугалей-2", должны выходить в прокат для того, чтобы люди не забывали об окружающих опасностях, заявил в беседе с журналистами известный публицист Анатолий Вассерман, ожидающий всероссийскую премьеру киноленты на ТВ-экранах.

Известный публицист Анатолий Вассерман считает, что для освобождения российских социологов нужно использовать все инструменты. В интервью iReactor он отметил: для вызволения социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана необходимы "сильнодействующие средства", в частности, военные. Чтобы их подготовить, и нужны такие фильмы, которые наглядно все объясняют.

"В Ливии пала законная, поддерживаемая народом власть, и появились несколько очагов терроризма, в их числе ПНС Ливии, которое удерживает в плену нашего соотечественника Шугалея. В любом случае показывать такие фильмы полезно", — уверен собеседник издания.

Вторую часть фильма публицист пока не смотрел, однако планирует это сделать, когда ее покажут на ТВ. О своем желании посмотреть фильм рассказал и блогер Эрнест Макаренко. Он напомнил, что многие эксперты уже высоко оценили картину "Шугалей-2".

"В интернете много отзывов об этом фильме, мнение многих я считаю авторитетным. Такие вещи должны быть на экранах. Герои фильма находятся в ливийской тюрьме, и эту ситуацию нужно предавать огласке", — сказал Макаренко.

Фильм "Шугалей-2" стал продолжением триллера "Шугалей", который вышел на экраны в мае 2020 года. Обе картины рассказывают историю специалистов ФЗНЦ, брошенных в ливийскую тюрьму "Митига" боевиками группировки RADA. Граждане по-прежнему находятся в заточении.