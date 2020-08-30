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15:39   30 Августа 2020
Политика

Путин назвал мультипликатора Шварцмана патриархом отечественной анимации

Путин назвал мультипликатора Шварцмана патриархом отечественной анимации

Президент РФ Владимир Путин поздравил мультипликатора Леонида Шварцмана со 100-летним юбилеем, отметив его заслуги в отечественной анимации.

Российский лидер назвал художника одаренным человеком и патриархом отечественной школы анимации. Глава государства подчеркнул, что мультипликатор за годы творчества создал множество прекрасных иллюстраций к детским книгам. Также Шварцман придумал персонажей, которые известны нескольким поколениям. Соответствующую информацию предоставило ТАСС.

Леонид Шварцман — это российский мультипликатор и народный художник РФ. Он известен по мультфильмам о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав и циклу "38 попугаев".

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Автор: Кристина Мокроусова
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