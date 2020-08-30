Утечки происходят постоянно: в Госдуме просят россиян защищать соцсети

Личные данные пользователей Facebook, Instagram и LinkedIn оказались в открытом доступе. Такая ситуация произошла из-за неспособности зарубежных соцсетей обеспечить стопроцентную безопасность юзеров, считает депутат ГД РФ Андрей Свинцов.

Эксперты считают, что персональную информацию могла собрать китайская компания Shenzhen Benniao Social Technology для продажи рекламодателям. Утечки происходят постоянно из IT-компаний, банков, государственных корпораций, министерств и спецслужб, отметил Свинцов в беседе с iReactor.

"На 100 процентов обезопасить персональные или любые другие коммерческие данные практически невозможно", — заявил эксперт.

Российские специалисты должны работать в направлении обезличивания данных пользователей. В будущем регистрация в социальных сетях и различных мессенджерах станет безопаснее, считает депутат. Юзерам также необходимо помнить о безопасности. Свинцов посоветовал менять пароли, корректировать сведения о себе и обращаться в техподдержку. В начале августа в открытую базу попали данные более 200 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok.