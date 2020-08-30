Суга может занять пост премьер-министра Японии вместо Абэ

Генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга примет участие в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) после отставки премьер-министра Синдзо Абэ.

Суга занимает пост генсека кабмина с декабря 2012 года, пишет ТАСС. Во время пандемии коронавируса популярность и внутрипартийная поддержка Суги выросли, и журналисты стали пророчить ему пост премьера после ухода Абэ.

Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он не будет назначать временно исполняющего обязанности премьера, а будет работать, пока ЛДП не представит новую кандидатуру вместо него.