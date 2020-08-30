Немецкий президент раскритиковал действия протестующих в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике участников акции протеста, которые забрались на ступени исторического здания Рейхстага после шествия. Об этом сообщило информационное агентство DPA.

Штайнмайер назвал поступок демонстрантов "ударом в сердце демократии". Он указал, что жители ФРГ могут проводить мирные протесты. Однако политик призвал граждан не идти на поводу у "политических подстрекателей", которые хотят воспользоваться митингами для достижения корыстных целей.

Президент оценил работу сотрудников правоохранительных служб, пишет ТАСС. По его словам, полицейские при сложившейся ситуации действовали "в высшей степени рассудительно".

Демонстрации в Германии 29 августа насчитывали порядка 38 тысяч человек, сообщили полицейские. Акции были направлены против ограничений, введенных из-за сложной эпидемиологической обстановки.