Служба безопасности полетов ВС РФ назвала причину инцидента с Су-27 у Крыма

Российский истребитель Су-27 в марте текущего года совершил падение у берегов Крыма. Сегодня в Службе безопасности полетов ВС РФ назвали причину авиакатастрофы.

По словам руководителя службы Сергея Байнетова, комиссия провела расследование, которое показало, что инцидент произошел во время учебного запуска ракеты. В этот момент взорвался ракетный двигатель, пишет ФАН. Именно это и стало причиной крушения.