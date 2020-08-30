Собянин призвал москвичей праздновать День города "по-домашнему"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отпразднуют День города по-домашнему. Массовых гуляний, отметил градоначальник, не будет.

"Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках", — подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что основные мероприятия в честь Дня города пройдут в московских в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Основной темой станет "Музейная Москва". Жители и гости города смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов по всей столице.