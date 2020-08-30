Праздничные мероприятия в честь Дня нефтяника пройдут в России 6 сентября

Профессиональный праздник сотрудников нефтяной отрасли выпадает на первое воскресенье сентября, поэтому в нынешнем году День нефтяника будут отмечаться 6 сентября.

Как правило, в этот день компании дарят своим работникам ценные подарки, выдают премии и награды. Обязательно поздравит всех причастных и президент страны Владимир Путин. В тех городах, где есть предприятия по добыче и переработке нефти, традиционно устраивают для жителей развлекательные мероприятия, мастер-классы, познавательные лекции, ярмарки и концерты, приглашают знаменитостей и местные музыкальные коллективы.

Важность нефтяной отрасли для российской экономики сложно переоценить, и все люди, занятые в ней, достойны всяческого уважения и признания, отмечает Федеральное агентство новостей.