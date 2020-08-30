Политолог Кошкин объяснил россиянам, почему стоит посмотреть "Шугалея-2"

Фильм "Шугалей-2" россияне смогут увидеть 6 сентября. Первыми картину посмотрели жители Сыктывкара в рамках предпремьерного показа. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил важность фильма.

Эксперт назвал несколько причин, почему рекомендует кинокартину к просмотру. Кошкин обратил внимание на то, что социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан отправились из России в Ливию, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась в стране. Полученные ими сведения важны как для самих жителей североафриканского государства, так и для всего научного сообщества, пишет ФАН.

Кроме того, каждая из частей фильма демонстрирует героизм людей, которые являются обычными гражданами. Кошкин отметил, что в "Шугалее-2" показываются моральные и нравственные качества социолога, оказавшегося в стране, охваченной политическим кризисом.

"Он не побоялся туда поехать, потому что он сильный, волевой человек, и фильм это прекрасно отражает. Мы видим, что происходит с людьми — с обычными ливийцами, находящимися под гнетом террористов", — приводит издание слова собеседника.

Фильм также демонстрирует нечеловеческие условия, в которых похитители держат россиян.

В заключение Кошкин оценил качество "Шугалея-2". По его словам, кинокартина не уступает произведениям Голливуда и соответствует мировому уровню.

По мнению политолога, фильм обязательно привлечет внимание к ситуации с россиянами. Ученых необходимо выручать. Кошкин также считает, что Шугалей и Суэйфан заслужили государственную награду. Это может придать сил ученым.