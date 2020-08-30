Выплаты для студентов в России могут быть увеличены до 11 тысяч рублей

Стипендии для обучающихся в ВУЗе могут быть увеличены до уровня прожиточного минимума. В федеральном бюджете для этого достаточно средств, заявил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин.

Единственным источником финансирования российских ВУЗов является федеральный бюджет. В течение несколько лет он был профицитным. После обеспечения выплат россиянам в связи с пандемией коронавируса, резерв располагает еще 11 трлн рублей, а финансирование стипендий успевающим студентам в госвузах составит 200 млрд рублей. По словам Смолина, в бюджете есть необходимые средства, пишет URA.RU.

Повышение студенческих выплат до 11 843 рублей можно провести в течение трех лет, отметил депутат. Также, по его словам, необходимо вернуть систему, когда студентам начисляли стипендию за обучение без троек, а те, кто учился на отлично, получали повышенные выплаты. Еще одно предложение Смолина — выплачивать социальную стипендию студентам из малообеспеченных семей.