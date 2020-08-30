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14:07   30 Августа 2020
Общество

Телепродюсер Прохоров скончался в возрасте 72 лет

Телепродюсер Прохоров скончался в возрасте 72 лет

Сооснователь мультсериала "Смешарики" и анимационной студии "Пилот" Анатолий Прохоров скончался в 72 года. Об этом сообщил мультипликатор Константин Бронзит.

Коллега Прохорова поделился, что этот день унес жизнь человека, который сформировал Бронзита как режиссера. Это был его главный учитель, написал мультипликатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Прохоров был российским кино- и телепродюсером, а также сооснователем первой частной студии анимации "Пилот" в Советском Союзе и компьютерной анимации "Петербург", известной выпуском мультсериала "Смешарики".

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Автор: Юлия Яковлева
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