Телепродюсер Прохоров скончался в возрасте 72 лет

Сооснователь мультсериала "Смешарики" и анимационной студии "Пилот" Анатолий Прохоров скончался в 72 года. Об этом сообщил мультипликатор Константин Бронзит.

Коллега Прохорова поделился, что этот день унес жизнь человека, который сформировал Бронзита как режиссера. Это был его главный учитель, написал мультипликатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Прохоров был российским кино- и телепродюсером, а также сооснователем первой частной студии анимации "Пилот" в Советском Союзе и компьютерной анимации "Петербург", известной выпуском мультсериала "Смешарики".