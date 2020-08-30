Политик Щербина посетила предпремьерный показ "Шугалея-2"

Политик из Коми Елена Щербина рассказала о своих впечатлениях от фильма "Шугалей-2" после посещения предпремьерного показа.

Остросюжетный блокбастер, в котором рассказывается о похищении российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, впервые увидели в Коми. В субботу, 29 августа, в Сыктывкаре прошел предпремьерный показ, пишет Nation News.

Член партии "Родина", политик из Коми Елена Щербина в своем Instagram-аккаунте рассказала подписчикам о сюжете, который лег в основу фильма, а также о своих впечатлениях от него. Главными героями киноленты являются российские специалисты. Они прибыли в Ливию для социологического исследования. Однако в мае прошлого года граждан РФ незаконно задержали боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

"Сюжет фильма до последнего момента создатели держали в секрете", — подчеркнула Щербина.

Многие российские звезды и политики также поделились впечатлениями от картины "Шугалей-2". Официальная премьера фильма состоится 6 сентября.