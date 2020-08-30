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13:52   30 Августа 2020
Общество

Мэр Москвы положительно оценил перспективы развития экономики

Мэр Москвы положительно оценил перспективы развития экономики

Экономика в Москве начнет стабильно развиваться в 2021 году, если не получит серьезных ударов. Так считает мэр столицы Сергей Собянин.

Отрасль экономики пострадала в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Если такого не произойдет в 2021 году, то сфера выйдет на нормальные темпы развития, считает столичный мэр.

Ранее Собянин выразил надежду, что учебный год в московских школах пройдет нормально. Некоторые ограничения в учебных учреждениях будут действовать для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#экономика #собянин #развитие

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