«Путин, помоги!». Как «свидетели империи» штурмовали Рейхстаг

В минувшую пятницу в Берлине прошла акция против ограничений, введенных из-за COVID-19, участники которой переступили за черту закона. Первоначальные лозунги быстро переросли в политические — активисты потребовали отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Кульминацию беспорядков ознаменовали символический штурм здания парламента — Рейхстага и задержания. Всего в полицейских участках оказались около 300 человек. Количество манифестантов превысило 30 тысяч.

Ядром протеста выступили так называемые «рейхсбюргеры» — участники движения, не признающие легитимность ФРГ и называющие себя «Гражданами Германского рейха», существовавшего до 1937 года. Жители несуществующей империи игнорируют угрозу коронавируса, пользуются альтернативными удостоверениями личности, не платят налоги и яростно оспаривают заявления официальных органов ФРГ. «Политика Сегодня» разбиралась в феномене этого движения.

История вопроса

Движение появилось еще в 1980-е годы, но широко активизировалось в 2010-х годах. Рейхсбюргеров нельзя назвать однородным движением. Они состоят из десятков конкурирующих группировок, рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Часть из них считает, что живет в Третьем рейхе, поскольку Веймарскую конституцию после поражения Германии во Второй Мировой фактически не упразднили. Другие и вовсе обращаются к кайзеровской германии (1871—1918 годы), называя себя жителями Второго Рейха.

«Объединяет этих людей "внутренняя эмиграция" и бегство от политической реальности, — говорит Камкин. — Есть мечтатели, которые формируют теневые правительства, считают себя канцлерами, создают кабинеты. Они делают себе свои собственные паспорта, номерные знаки машин, какие-то документы. Есть и те, кто занимаются, или пытаются заниматься, интеллектуальной деятельностью».

Опасность представляет агрессивно настроенное крыло рейхбюргеров, отстаивающее свое право жить в альтернативной реальности с оружием в руках. Так, 2016 году радикалы совершили несколько нападений на полицейских. Наиболее резонансной случай произошел 9 октября в баварском местечке Георгсгмюнд. Правоохранители пришли к «имперцу» с ордером на конфискацию оружия, но 49-летний мужчина отказался подчиниться их требованиям и открыл огонь. Он ранил четверых полицейских, в результате один из них погиб.

Оружие и боеприпасы находят при обысках у сторонников этого движения регулярно, отмечает немецкая пресса. Раннее рейхсбюргеры из Северного Рейна — Вестфалии, или, как они сами считают, из «Вольного государства Пруссия», пытались доставить оружие контрабандой и организовать собственный «полицейский отряд».

Однако, как отмечает Камкин, столь воинствующих участников движения — меньшинство. Правоохранительные органы следят за гражданами несуществующий страны и регулярно проводят обыски. А в марте 2020 года власти ФРГ впервые запретили антисемитскую группировку «рейхсбюргеров» — «Объединенные германские народы и племена» в масштабах всей страны.

Как Путин стал «иконой» рейхсбюргеров

Видео, где участники акции скандируют фамилию президента России появилось в соцсетях. На это обратили внимание и немецкие СМИ. Один из демонстрантов сказал журналисту Дмитрию Смирнову, что протестующие пришли с российскими флагами к посольству РФ, потому что «Путин может надавить на Трампа».

Образ России среди сторонников консервативных ценностей Европы давно стал положительным, объяснил Камкин. Он не исключил, что протестующие использовали имя российского президента, так как мировоззрение Путина им ближе, чем взгляды на обустройство ФРГ канцлера Меркель.

«Образ России для национально и суверенно ориентированных лиц и политиков является альтернативным полисом притяжения по сравнению с глобалистами, с трансатлантической элитой , которая стремится стереть все национальные и культурные барьеры. Такие страны, как Россия, отстаивающие свой суверенитет, проводящие весь независимую национальностью политику — для них весьма положительный образ», — объяснил эксперт.

По словам Камкина, образ врага и идеального добропорядка в сознании европейских правых серьезно поменялся за последние десятилетия. Сейчас основными врагами становятся радикальные исламисты, мигранты и США.

«Антиамериканизм — отличительный признак ультраправого движения в Европе. Это образ врага. Если есть образ врага, то должен быть и идеальный образ. В 80-е годы таким был Третий рейх. Сейчас пришло новое поколение, происходит своеобразная смена вех. Образ национального государства среди некоторых немецких и европейских ультраправых очень популярный. Некоторые представители немецких ультраправых едут в Сирию и встречаются с президентом страны Башаром Асадом. Для них САР — тоже пример национальные государства, отстаивающего свои интересы», — рассказал эксперт.

Нужно ли бояться «Граждан Рейха»?

По официальным данным Федеральной службы защиты конституции Германии на январь 2017 года, движение насчитывает более 10 тысяч последователей, из них правыми экстремистами считаются 500—600 участников.

Немецкие власти за рейхсбюргеров взялись всерьез: министры внутренних дел 16-и федеральных земель Германии запретили членам движения хранить и носить огнестрельное оружие. Разрешения, выданные ранее, будут аннулированы. В некоторых федеральных землях спецслужбы уже стали наблюдать за «гражданами».

Впрочем, как полагает собеседник агентства, движение не представляет серьезной социальной опасности, за исключением усиления «правого тренда».

«С этим правительством и борется, пытаясь их маргинализировать в глазах общества. В немецкой электронной и печатной прессе рейхсбюргеров выставляют соответствующим образом. Усиление правого тренда может быть особенно опасно в свете миграционных и управленческих кризисов, кризиса коронавируса. Усиления недовольства политикой [Меркель] может вылиться в поддержку ультраправых партий», — предостерегает эксперт.

На постсоветском пространстве (в России и Молдавии) существует аналогичное движение так называемых «рожденных в СССР» и «суверенных живых граждан СССР». Сторонники движения считают граждан России «мертвыми», отказываются признавать паспорта РФ, свидетельства ИНН и страховые медицинские полисы. Камкин отмечает сходство с немецкими правыми:

«И там и там, мы видим ностальгию по тем далеким времена и попытку внутренней эмиграции. Эти люди создают себе альтернативную реальность, живут в мечтах. Это политические маргиналы, в глазах которых смешались ролевые игры и реальная политика».

В столице Германии в субботу прошел митинг противников ограничений, введенных властями для борьбы с COVID-19. На улицы вышли примерно 38 тысяч человек. Полиция запретила активистам провести марш по центру города из-за несоблюдения мер безопасности. Часть протестующих все-таки пошла по маршруту, который пролегал мимо российского посольства. Другая группа участников акции прорвала оцепление перед зданием Рейхстага и забрались на его лестницу. В само здание демонстранты не проникли, полицейские оттеснили их, применив слезоточивый газ. При этом протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки.

На следующий день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер жестко раскритиковал прошедшее выступление. Он назвал акцию «ударом в сердце нашей демократии».