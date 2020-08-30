Российский лидер отправил поздравление работникам угольной промышленности

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма появилась 30 августа на официальном портале Кремля.

Угольная промышленность является гарантом социальной стабильности российских регионов, отметил Путин. По его словам, эта отрасль помогает обеспечивать энергетическую безопасность страны. Глава РФ выразил особую благодарность ветеранам шахтерской профессии, пишет ТАСС.

"В тяжелейших условиях военного времени шахтеры неизменно демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку", — говорится в телеграмме.

Россия благодаря профессиональным успехам представителей профессии уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров угля, подчеркнул президент. Он обратил внимание на динамичное развитие отрасли.